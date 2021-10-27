АО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «Дробмаш» заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации. Оно предусматривает предоставление в лизинг продукции предприятия. На сегодня ЗАО «Дробмаш» занимает лидирующие позиции среди поставщиков стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования, является единственным на территории РФ и СНГ производством, выпускающим мобильные дробильно-сортировочные комплексы.

Фото: Сбербанк Лизинг Сбербанк Лизинг

Широкий ассортимент продукции предприятия включает в себя шесть разновидностей мобильных дробильных установок, более 20 наименований традиционного оборудования (дробилки, грохоты, питатели, конвейеры, мельницы и пр.), агрегаты дробления и сортировки, технологические линии по производству щебня.

Дробильно-сортировочное оборудование широко применяется в дорожно-строительной отрасли, угледобывающей, горной, металлургической промышленности, при добыче золота и алмазов.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «Мы рады началу сотрудничества с новым партнером. История компании насчитывает не один десяток лет, и за это время продукция «ДРОБМАШ» стала известной и востребованной как на отечественном, так и на международном рынках. Компания идет в ногу со временем, постоянно модернизируя и совершенствуя производственные мощности. А мы, со своей стороны, уделяем большое внимание внедрению цифровых технологий в лизинге, стремясь сделать сервис для клиентов комфортнее и быстрее. И это дополнительно объединяет наши бизнес-подходы».