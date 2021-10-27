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АО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «Дробмаш» заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк Лизинг
1 час назад

АО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «Дробмаш» заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации. Оно предусматривает предоставление в лизинг продукции предприятия. На сегодня ЗАО «Дробмаш» занимает лидирующие позиции среди поставщиков стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования, является единственным на территории РФ и СНГ производством, выпускающим мобильные дробильно-сортировочные комплексы.

АО «Сбербанк Лизинг» и ЗАО «Дробмаш» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

Широкий ассортимент продукции предприятия включает в себя шесть разновидностей мобильных дробильных установок, более 20 наименований традиционного оборудования (дробилки, грохоты, питатели, конвейеры, мельницы и пр.), агрегаты дробления и сортировки, технологические линии по производству щебня.

Дробильно-сортировочное оборудование широко применяется в дорожно-строительной отрасли, угледобывающей, горной, металлургической промышленности, при добыче золота и алмазов.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «Мы рады началу сотрудничества с новым партнером. История компании насчитывает не один десяток лет, и за это время продукция «ДРОБМАШ» стала известной и востребованной как на отечественном, так и на международном рынках. Компания идет в ногу со временем, постоянно модернизируя и совершенствуя производственные мощности. А мы, со своей стороны, уделяем большое внимание внедрению цифровых технологий в лизинге, стремясь сделать сервис для клиентов комфортнее и быстрее. И это дополнительно объединяет наши бизнес-подходы».

Исполнительный директор ЗАО «Дробмаш» Дмитрий Каленов: «Сотрудничество со СберЛизингом, лидером по предоставлению услуг лизинга на рынке промышленного оборудования в Российской Федерации, безусловно, является нашим важнейшим инструментом по продвижению современного отечественного оборудования на рынке. Уверен, что синергия наших усилий позволит предоставить клиентам современное эффективное оборудование на лучших финансовых условиях».

Экономика,Сбербанк Лизинг,
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