Цена на газ в Европе упала после поручения Путина

Цена газа в Европе упала после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки в ЕС, пишет «Московский комсомолец».
Путин в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземные хранилища газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии.
По данным лондонской биржи ICE, цена на газ после этого снизилась с $1041 за тысячу кубометров до $1008.
Путин также поручил правительству до 1 ноября разработать меры для минимизации последствий энергетического кризиса в Европе.
Он отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается нестабильной, особенно в Европе, где уровень запасов газа намного ниже, чем за последние пять лет.
При этом «Газпром», как подчеркнул Путин, выполняет соглашения со странами ЕС в полном объеме. Также российский газовый холдинг «Газпром» с запасом восполнил нехватку поставляемого из США в Европу газа.