Цена на газ в Европе упала после поручения Путина

Цена газа в Европе упала после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки в ЕС, пишет «Московский комсомолец».

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Путин в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземные хранилища газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии.

По данным лондонской биржи ICE, цена на газ после этого снизилась с $1041 за тысячу кубометров до $1008.

Путин также поручил правительству до 1 ноября разработать меры для минимизации последствий энергетического кризиса в Европе.

Он отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается нестабильной, особенно в Европе, где уровень запасов газа намного ниже, чем за последние пять лет.