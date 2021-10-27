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Цена на газ в Европе упала после поручения Путина

Елена Прошина
34 минуты назад

Цена газа в Европе упала после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки в ЕС, пишет «Московский комсомолец».

Цена на газ в Европе упала после поручения Путина
Фото: ТАССТАСС

Путин в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземные хранилища газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии.

По данным лондонской биржи ICE, цена на газ после этого снизилась с $1041 за тысячу кубометров до $1008.

Путин также поручил правительству до 1 ноября разработать меры для минимизации последствий энергетического кризиса в Европе.

Он отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается нестабильной, особенно в Европе, где уровень запасов газа намного ниже, чем за последние пять лет.

При этом «Газпром», как подчеркнул Путин, выполняет соглашения со странами ЕС в полном объеме. Также российский газовый холдинг «Газпром» с запасом восполнил нехватку поставляемого из США в Европу газа.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,Московский комсомолец,
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