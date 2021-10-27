Германии предрекли дефицит продуктов

Прежде с аналогичными проблемами столкнулись британцы, пишет газета Die Welt.
«В настоящее время не хватает в общей сложности около 1,2 млн сотрудников, две трети из которых являются квалифицированными рабочими», — сказал глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле.
Дефицит кадров наблюдается в 70 профессиях. Решить проблему власти ФРГ намерены новым законом о трудовой миграции.
Наиболее остро нехватка квалифицированных кадров наблюдается среди социальных педагогов, где не хватает более 18 тысяч сотрудников. Также ощущается недостаток медсестёр, электриков-строителей, сантехников и дальнобойщиков.
Как полагают эксперты, кадровый голод продлится и в ближайшие годы, так как новых специалистов будет недостаточно для замещения ушедших на пенсию.