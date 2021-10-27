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Германии предрекли дефицит продуктов из-за нехватки рабочих рук

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Прежде с аналогичными проблемами столкнулись британцы, пишет газета Die Welt.

Германии предрекли дефицит продуктов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В настоящее время не хватает в общей сложности около 1,2 млн сотрудников, две трети из которых являются квалифицированными рабочими», — сказал глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле.

Дефицит кадров наблюдается в 70 профессиях. Решить проблему власти ФРГ намерены новым законом о трудовой миграции.

В Великобритании опустели полки магазинов

Наиболее остро нехватка квалифицированных кадров наблюдается среди социальных педагогов, где не хватает более 18 тысяч сотрудников. Также ощущается недостаток медсестёр, электриков-строителей, сантехников и дальнобойщиков.

Как полагают эксперты, кадровый голод продлится и в ближайшие годы, так как новых специалистов будет недостаточно для замещения ушедших на пенсию.

Экономика,Die Welt,
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