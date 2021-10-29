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Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Москва приняла участие в первом Всемирном саммите по развитию мировой туристической индустрии (Future Of Tourism World Summit BCN21), который прошел 26 и 27 октября в Барселоне (Испания). Об этом сообщает агентство «Москва».

Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного комитета по туризму, к саммиту присоединились более 300 экспертов из разных стран мира. Главной темой мероприятия стало будущее туристической отрасли: стратегия устойчивого развития, восстановление сферы после пандемии и цифровизация.

Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, Москва не только оказывает финансовую поддержку отрасли, но и совместно с другими регионами России развивает национальный туристический сервис Russpass.

Экономика,Наталья Сергунина,
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