Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма

Москва приняла участие в первом Всемирном саммите по развитию мировой туристической индустрии (Future Of Tourism World Summit BCN21), который прошел 26 и 27 октября в Барселоне (Испания). Об этом сообщает агентство «Москва».

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного комитета по туризму, к саммиту присоединились более 300 экспертов из разных стран мира. Главной темой мероприятия стало будущее туристической отрасли: стратегия устойчивого развития, восстановление сферы после пандемии и цифровизация.