Украинские компании выкупили российскую электроэнергию

Украинские компании выкупили российскую и белорусскую электроэнергию, доступную для импорта. Аукцион состоялся в ноябре, данные о его результатах опубликовала компания «Укрэнерго», пишет РИА Новости.

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Ранее компания «Укрэнерго» выступила организатором аукционов на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Это стало возможным благодаря истечению срока действия запрета на закупки газа из этих стран, который Национальная комиссия Украины ранее продлила до 31 октября.

Стоимость Мегаватт-часа электроэнергии из России равна 0,29 украинских копеек (0,01 доллара, 71 российская копейка).

Электроэнергию выкупили ООО «Энергопоставщик», ООО «Стимекс», ООО «ОНК-Групп», ООО «Артлекс-Энерджи», ООО «Электро Партнерс», ООО «Электротрейдинг Групп», ООО «Эру Трейдинг», ООО «Де Трейдинг». Всего в аукционе участвовали 10 компаний.

Также украинская НАЭК «Энергоатом» закупила 885 из 900 мегаватт белорусской электроэнергии, доступной для импорта. Остальные 15 мегаватта выкупило ООО «Электро Комьюнити».

В аукционе на выкуп белорусского газа участвовали 16 компаний. Граничная цена за мегаватт составила 22,75 доллара.