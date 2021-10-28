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Украинские компании выкупили российскую электроэнергию

Елена Прошина
51 минуту назад

Украинские компании выкупили российскую и белорусскую электроэнергию, доступную для импорта. Аукцион состоялся в ноябре, данные о его результатах опубликовала компания «Укрэнерго», пишет РИА Новости.

Украинские компании выкупили российскую электроэнергию
Фото: ТАССТАСС

Ранее компания «Укрэнерго» выступила организатором аукционов на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Это стало возможным благодаря истечению срока действия запрета на закупки газа из этих стран, который Национальная комиссия Украины ранее продлила до 31 октября.

Стоимость Мегаватт-часа электроэнергии из России равна 0,29 украинских копеек (0,01 доллара, 71 российская копейка).

Электроэнергию выкупили ООО «Энергопоставщик», ООО «Стимекс», ООО «ОНК-Групп», ООО «Артлекс-Энерджи», ООО «Электро Партнерс», ООО «Электротрейдинг Групп», ООО «Эру Трейдинг», ООО «Де Трейдинг». Всего в аукционе участвовали 10 компаний.

Также украинская НАЭК «Энергоатом» закупила 885 из 900 мегаватт белорусской электроэнергии, доступной для импорта. Остальные 15 мегаватта выкупило ООО «Электро Комьюнити».

В аукционе на выкуп белорусского газа участвовали 16 компаний. Граничная цена за мегаватт составила 22,75 доллара.

Украина этой осенью столкнулась с дефицитом энергоресурсов, которые необходимы для выработки электроэнергии. Это связано с нехваткой угля, из-за чего часть украинских ТЭС простаивает, и резким ростом цен на газ.

Экономика,Компании,РИА Новости,
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