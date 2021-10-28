Более 1 трлн рублей потратили регионы на борьбу с пандемией

Российские регионы в прошлом году потратили почти 1,1 трлн рублей на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень Счетной палаты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В документе говорится, что в общем объеме на предотвращение последствий коронавирусной инфекции регионы в 2020 году потратили 1 093,6 млрд рублей. Основная часть бюджетных денег ушла на поддержку сферы здравоохранения, малого и среднего бизнеса и социальное обеспечение населения.

Уточняется, что сумма на затраты по борьбе с последствиями COVID-19 не была ограничена, а список мер не был конкретизирован. Поэтому расходы в расчете на одного человека по регионам «значительно различались», как отмечено в документе.

Наибольший объем расходов в расчете на одного человека был зафиксирован в Чукотском автономном округе — 32,1 тыс. рублей, а наименьший в Чечне — 2,4 тыс. рублей.

Источниками финансирования на расходы по коронавирусу были как деньги, выделенные из федерального бюджета, так и региональные средства. Правительство в прошлом году направило регионам 503,1 млрд руб. на безвозвратной основе. Эти средства покрыли общие расходы на 71,6%, заявили в Счетной палате.