Годовая инфляция ускорилась в России

Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 до 7,97 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

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Как сообщается в обзоре, за неделю потребительская инфляция составила 0,28%, а рост цен замедлился на 0,2%. В большей степени это произошло из-за снижения темпов роста цен на овощи, плоды, ягоды и грибы. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17%. Примечательно, что цены на регулируемые и туристические услуги за указанную неделю почти не изменились, увеличившись на 0,01%.

Как отметили в ведомстве, существенное влияние на эту ситуацию оказали замедление роста цен на бензин и снижение общего уровня цен на строительные материалы. Также произошла дефляция на легковые автомобили.