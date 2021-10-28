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Годовая инфляция ускорилась в России

Елена Прошина
59 минут назад

Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась с 7,78 до 7,97 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

Годовая инфляция ускорилась в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается в обзоре, за неделю потребительская инфляция составила 0,28%, а рост цен замедлился на 0,2%. В большей степени это произошло из-за снижения темпов роста цен на овощи, плоды, ягоды и грибы. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17%. Примечательно, что цены на регулируемые и туристические услуги за указанную неделю почти не изменились, увеличившись на 0,01%.

Как отметили в ведомстве, существенное влияние на эту ситуацию оказали замедление роста цен на бензин и снижение общего уровня цен на строительные материалы. Также произошла дефляция на легковые автомобили.

МЭР также сравнило ситуацию в России с положением дел у западных стран. В обзоре ведомства указано, что в США и Франции цена на пшеницу взлетела на 3%, когда как в России она практически не изменилась. Также выросли экспортные цены на российские холоднокатаный и горячекатаный прокат. На Лондонской товарной бирже на неделе стабилизировалась цена арматуры, а стоимость экспорта из России выросла на на 2,9%.

Экономика,Рынки,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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