По данным британского издания Financial Times, «Газпром» предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Если Кишинев отложит согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, российская компания готова пойти на уступки по новому газовому контракту. В условиях чрезвычайного положения в стране у Майи Санду остается все меньше времени, чтобы обеспечить страну газом в преддверии зимы.

Дилемма Санду

Кремль рассчитывает, что Молдавия откажется от соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и вместо этого присоединится к Евразийскому экономическому союзу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванный источник, который якобы осведомлен о ходе переговоров.

Источники британского издания также утверждают, что Москва рассматривает переговоры по газу как инструмент политического урегулирования ситуации с Кишиневом после того, как Майя Санду, выступающая на проевропейских позициях, стала президентом. Политик известна своей критикой в отношении России: она как минимум призывала вывести российские миротворческие войска из Приднестровья, говорила о полуострове Крым как об «аннексированной» территории.

Однако, чем дольше страна не могла договориться с «Газпромом» о новом контракте, тем мягче и дружелюбнее становилась риторика нового молдавского лидера. В прошлом году Майя Санду даже решила поздравить президента России с днем рождения. А потом и вовсе допустила, что могла бы посетить Москву с официальным визитом.

Теперь, когда страна переживает энергетический кризис, а нового контракта с «Газпромом» все еще нет, Санду может столкнуться со сложноразрешимой дилеммой: остаться с ЕС, но закупать газ втридорога; либо пойти на политическое сближение с Москвой и обеспечить энергетическую безопасность государства.

Не спеши ехать — спеши кормить

Переговоры Молдавии с «Газпромом» о новом газовом контракте тянутся уже больше месяца. Старое соглашение закончилось 30 сентября, но Москва не торопится заключать новое, учитывая колоссальную задолженность Кишинева. Ранее «Газпром» оценил молдавский долг, который начал формироваться еще в 1994 году, в $709 млн. Правительство страны, впрочем, намерено провести независимый аудит.

Примечательно, что слухи о предложении Москвы появились как раз в преддверии встречи вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и главы «Газпрома» Алексея Миллера. По мнению политика, переговоры в Санкт-Петербурге позволят получить Молдавии «корректную» цену на газ.

И хотя молдавский вице-премьер ранее заявил, что стороны не будут касаться политических вопросов во время переговоров, Москва может разыграть карту с ЕАЭС. Поскольку близится отопительный сезон, у Кишинева остается все меньше пространства для маневра. Молдавские политики в то же время рассчитывают только на долгосрочный контракт.

Недавние действия Кишинева указывают на готовность республики к политическому торгу. В середине месяца президент Санду пригласила в Кишинев заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, который в том числе курирует вопросы энергетики. Представители Козака, однако, исключили возможность визита.

«Парадоксальным образом, сегодня геополитические и политические предпочтения молдавских властей превалируют над экономической целесообразностью», — констатировала в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая сектором Белоруссии, Украины и Молдавии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

За кого «пойдет» Молдавия

Новость о потенциальном вступлении Молдавии в ЕАЭС пока остается не более чем слухом. Но политический фон, окружающий переговорный процесс, заставляет задуматься о роли республики в Евразийском экономическом пространстве.

Для любого дипломата и эксперта очевидно, что Молдавия не примет такого предложения, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Никто не делает предложений, которые априори не будут приняты. Зачем? Чтобы весь мир понял, что они его не приняли? Будто бы мы виноваты, что они не идут навстречу? Но это не случай с Молдавией. У нас с ней не такие отношения, чтобы демонстрировать всему миру их отказ», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев также сомневается, что такое предложение действительно могло иметь место, поскольку власть в Молдавии открыто выступает на прозападных позициях.

«Представьте, что мы сейчас позовем президента Украины в ЕАЭС. Дадим им скидку на газ, и все будет классно. Но мы же еще с ума не сошли», — проводит аналогию он.

Молдавия до сих пор является страной-наблюдателем при ЕАЭС. Однако в этом году страна отказалась принимать участие в межправительственном совете организации в Киргизии. Елена Кузьмина отмечает, что в будущем Кишинев может даже отозвать своего представителя из ЕАЭС.

На данный момент Молдавия входит в зону свободной торговли СНГ, которая является первым шагом на пути к интеграции в ЕАЭС. Помимо этого, Кишинев входит в зону свободной торговли со странами Европейского союза. Эксперты сходятся во мнении, что рано или поздно молдавским властям придется сделать выбор между двумя интеграционными блоками, поскольку страна не может состоять в двух таможенных союзах одновременно.

«Учитывая сегодняшние отношения РФ с ЕС и взаимные санкции, через Молдавию могут пойти санкционные и контрафактные товары, — поясняет Кузьмина. — Та же самая ситуация была с Украиной. В соглашении о ЗСТ, по которому Молдова торгует с СНГ, есть пункт, позволяющий приостановить торговлю с конкретной страной. РФ воспользовалась этой опцией, когда Украина начала торговать с Европой. Здесь может быть абсолютно тот же самый вариант».

Если Молдавия в конечном счете вступит в ЕС, то участие Кишинева в зоне свободной торговли с ЕАЭС невозможно, соглашается Журавлев.

«Невозможно одновременно двигаться и туда, и туда. Просто тогда европейские товары будут беспошлинно поступать на российский рынок», — добавляет он.

Скупой платит дважды

По словам Журавлева, «Газпром» может пойти на уступки по газовому контракту с Молдавией, но только для того, чтобы сохранить лицо перед другими западными партнерами. Однако идти на эти уступки бессмысленно, считает эксперт.

«Цены, которые Россия предлагает в Европе, никем не воспринимаются как цены. Скорее как лозунги. Они свои лозунги проорали, а теперь приступают к переговорам. Почему мы теперь должны давать скидки?, — задается вопросом Журавлев. — Не хотите покупать, не покупайте. Когда дело касается нас, то все за свободный рынок. Когда что-то продаем мы, тут же встает вопрос, что Россия несправедлива и кого-то ущемляет».

С экономической точки зрения Молдавии выгодно вступить в ЕАЭС, считает Елена Кузьмина, поскольку экспорт в Россию остается важной статьей в доходах Кишинева.

По состоянию на 2020 год, Россия занимала третье место в списке основных направлений молдавского экспорта после Румынии и Германии. Примечательно, что большая часть сельскохозяйственной продукции, по словам эксперта, также идет на российский рынок.

«Учитывая, что в аграрно-промышленном комплексе занято большинство населения страны — это еще и социальная подушка безопасности для Молдавии», — отмечает Кузьмина.