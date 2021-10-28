Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.12
Войти в почту

Эксперт по энергетике Марунич предсказал новый майдан на Украине из-за цен на газ

Слово и Дело
20 минут назад

По его словам, повышение стоимости газа на мировом рынке загнало Киев в ловушку. Страна должна не только закупать голубое топливо по европейским ценам, но и поставлять его предприятиям и населению по соответствующему тарифу.

Киев в ловушке: Украине предрекли новый майдан
Фото: ReutersReuters

Украинское руководство понимает, что оно все-таки должно контролировать цены на газ, иначе любая допущенная ошибка может стать фатальной, сказал Марунич, выступая на пресс-конференции в центре «Голос.UA». Если тарифы окончательно выйдут из-под контроля, то страну ждет очередной майдан. Президент Украины Владимир Зеленский собственными руками отрезал себе пути к отступлению: его не примут ни на Западе, ни в России. Ему остается только сдерживать народное волнение.

«Если поставить газ населению по 35 гривен и предприятиям теплокоммунэнерго по 35 гривен, то все, наверное, догадываются, что после этого будет. Это будет последний шаг в решениях нынешней власти всей вместе взятой, начиная с президента и правительства и заканчивая "Нафтогазом". Все прекрасно понимают, каковы ставки в этой истории», — уверен Дмитрий Марунич.

Он сформулировал главную цель Зеленского: удержаться на посту президента хотя бы до конца срока. Поэтому политик не готов идти на конфронтацию с Евросоюзом и МВФ в вопросах тарифов.

Цены на газ в Европе рухнули

Украина уже страдает из-за отсутствия отопления. Например, в одном из детских садов ребенок получил переохлаждение.

Экономика,Дмитрий Марунич,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Международный валютный фонд,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители