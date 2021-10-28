Киев в ловушке: Украине предрекли новый майдан

По его словам, повышение стоимости газа на мировом рынке загнало Киев в ловушку. Страна должна не только закупать голубое топливо по европейским ценам, но и поставлять его предприятиям и населению по соответствующему тарифу.

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Украинское руководство понимает, что оно все-таки должно контролировать цены на газ, иначе любая допущенная ошибка может стать фатальной, сказал Марунич, выступая на пресс-конференции в центре «Голос.UA». Если тарифы окончательно выйдут из-под контроля, то страну ждет очередной майдан. Президент Украины Владимир Зеленский собственными руками отрезал себе пути к отступлению: его не примут ни на Западе, ни в России. Ему остается только сдерживать народное волнение.

«Если поставить газ населению по 35 гривен и предприятиям теплокоммунэнерго по 35 гривен, то все, наверное, догадываются, что после этого будет. Это будет последний шаг в решениях нынешней власти всей вместе взятой, начиная с президента и правительства и заканчивая "Нафтогазом". Все прекрасно понимают, каковы ставки в этой истории», — уверен Дмитрий Марунич.

Он сформулировал главную цель Зеленского: удержаться на посту президента хотя бы до конца срока. Поэтому политик не готов идти на конфронтацию с Евросоюзом и МВФ в вопросах тарифов.