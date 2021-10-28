В МИД высказались о переговорах с Молдавией по газу

Российская сторона не намерена проводить переговоры по поставкам газа Молдавии «во вред» этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.
«Переговоры идут, они либо закончатся договорённостями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договорённостями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — сказал замминистра.
27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.
Ранее Спыну заявил, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Кишинёв желает подписать долгосрочный контракт.
Он также выступил за проведение независимого аудита для анализа долговых обязательств перед «Газпромом».