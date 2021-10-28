Норвежская международная энергетическая компания Equinor намерена увеличить поставки газа на европейский рынок на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg. Equinor использует запасы топлива, высвободившиеся после прекращения закачки газа в месторождении на шельфе Северного моря.

Как сообщил генеральный директор энергетической компании Андерс Опедал, Equinor прекратит закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря, использовавшегося для увеличения нефтедобычи методом газлифта. Освободившиеся объёмы топлива экспортируют.

Компания может стать надёжным поставщиком газа на европейском и британском рынках при таких высоких ценах, — сказал Опедал.

По плану компании, освободившиеся объёмы обеспечат поставки 8 млн кубометров в день, что не сильно отразится на общих объёмах топлива в ЕС. Однако, по словам представителей Equinor, в зимний период в Европе «будут учитывать каждую молекулу топлива».

Глава компании также спрогнозировал удерживание цен на газ на высоком уровне при условии, что погода зимой будет находиться в пределах климатической нормы. Он также назвал запуск газопровода «Северный поток — 2» одной из неопределённостей для рынка.