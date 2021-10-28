Молдавию упрекнули в желании жить «на халяву за счет России»

Газовый кризис в Молдавии показал, что отдельные страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России «на халяву», заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», – цитирует его агентство.

Иванов отметил, что на вопрос, приобретет ли Россия новых союзников в мире на фоне перехода к углеродной нейтральности, ответить сложно.

«Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, наоборот, появится количество новых государств, которые будут требовать с России новые уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей - водорода, например», – подчеркнул Иванов.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива для республики повысилась до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» в связи с ситуацией в газовом секторе. 22 октября парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и «нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута».

25 октября Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у Польши. Договор был подписан между Energocom и польской PGNiG. С Украиной Молдавия подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа. 26 октября Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Подробности об итогах проведенных переговоров в сообщении «Газпрома» не приводятся.