Украинская компания — оператор атомных электростанций "Энергоатом" рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в случае нештатных ситуаций в энергосистеме, сообщается на сайте компании.

В "Энергоатоме" рассказали, что рассматривают "все возможные варианты" создания резерва электроэнергии, в том числе "резервирование небольших объемов электроэнергии" из Белоруссии.

"Наличие такой возможности позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке", — говорится в заявлении.

Ранее "Энергоатом" принял участие в аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственного пересечения с Республикой Беларусь. В результате аукциона компания выкупила сечение мощностью 885 из 900 доступных МВТ для импорта из Белоруссии. Между тем 29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.