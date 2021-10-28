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Украина рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электроэнергии

Газета.Ru
1 час назад

Украинская компания — оператор атомных электростанций "Энергоатом" рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в случае нештатных ситуаций в энергосистеме, сообщается на сайте компании.

В "Энергоатоме" рассказали, что рассматривают "все возможные варианты" создания резерва электроэнергии, в том числе "резервирование небольших объемов электроэнергии" из Белоруссии.

"Наличие такой возможности позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке", — говорится в заявлении.

Ранее "Энергоатом" принял участие в аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственного пересечения с Республикой Беларусь. В результате аукциона компания выкупила сечение мощностью 885 из 900 доступных МВТ для импорта из Белоруссии. Между тем 29 сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

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В Верховной раде заявили, что импорт энергии из Белоруссии и России противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

Экономика,Видео,Верховная Рада,Мотор Сич,Росэнергоатом,
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