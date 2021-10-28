«При чем здесь Путин?»: в США высмеяли попытки ЕС избавиться от «российского влияния»

Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).

Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».

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«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.



«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.



«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.



«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.

Президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. Во время видеоконференции глава государства поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в России увеличить поставки в резервуары и в Европе. По словам председателя компании, сейчас объём российского газа в европейских хранилищах незначительный — менее 190 000 кубометров.

«Газпром» планирует достичь целевого объёма (72,6 млрд кубометров газа) закачки в подземные хранилища России к 1 ноября, а полностью заполнить российские резервуары уже 8 ноября.

«Я Вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и Германии», — обратился президент к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

Как отметил Путин, решение поможет «надёжно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер заверил, что поручение будет выполнено.

В начале октября Путин призывал «Газпром» увеличить поставки газа в Европу, чтобы замедлить рост цен, но тогда никаких мер не приняли. В «Газпроме» заявляли, что сначала необходимо подготовить внутренний рынок к зиме. В компании сообщили, что закачают в российские подземные хранилища рекордные объёмы. Оперативный резерв топлива в ПХГ увеличат до 72,6 млрд кубометров, а их суточную производительность «выведут на беспрецедентный уровень» в 847,9 млн кубометров.

Важность товарных запасов хорошо показал нынешний газовый кризис в Европе. Из-за нехватки долгосрочных контрактов газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90%, заявил генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Сейчас этот уровень снизился еще сильнее, до 65-70%. На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ, которые превышали 1 300 долл. за тысячу кубометров - уровень, который раньше никто даже не мог представить. Такой уровень цен, безусловно, угрожает экономическому восстановлению Европы. Рекордные цены стали индикатором того шока, который испытала Европа", - сказал он.

Сечин подчеркнул, что долгосрочные контракты "обеспечивают определенную стабильность рынка газа, но не гарантируют его полную устойчивость", так как развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам.

"Надежды Европы на спотовые поставки СПГ из США не оправдались. Более того, цены по таким поставкам не были захеджированы должным образом. Объем поставок СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос", - уточнил глава "Роснефти".

Дополнительно положение Европы осложняет рост экономики Китая, которая даже в кризисном 2020 году выросла на 2,3%, а по итогам 2021 года темпы ее роста достигнут показателя в 8%, в то время как экономика Еврозоны вырастет на 5%.

"Следствием быстрого восстановления и роста экономики Китая стал растущий спрос этой страны на все виды энергоресурсов. По сравнению с предыдущим годом потребление нефти в этом году вырастет примерно на 10%, а спрос на газ - на 7-8%. Таким образом, газовый кризис произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие", - уверен Сечин.

Россия максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу, и всегда полностью исполняет все свои контрактные обязательства.

"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем политизацию энергетических вопросов, Россия остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу, и нам необходимо не только сохранять, но и укреплять мосты дружбы и взаимопонимания", - считает он.

По его словам, нынешний газовый кризис еще раз подтвердил тезис о "хрупкости балансов на энергетических рынках и рисках, связанных с форсированием энергетического перехода и дестимулированием традиционной энергетики".

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Главной темой форума в этом году заявлена "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Американский конгрессмен Майкл Маккол обвинил Россию в провоцировании всплеска цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, призвав администрацию США расширить санкции в отношении «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном Макколом, он утверждает, что действия Кремля «имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому Россия будет поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

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«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», — утверждает Маккол.

Конгрессмен также раскритиковал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через «манипулирование» региональным газовым рынком.

Президент США Джо Байден накануне обратился к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин. В ответ на это американские сенаторы направили американскому лидеру письмо, указывая на то, что администрация изначально придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию.

Также в документе говорилось, что США располагают достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.

Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Рамблер

«Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю», – передает его слова РИА «Новости».

Панкин заявил, что существует большое количество других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки, поэтому «флаг им в руки».

«Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, «потому что у нас кризис», кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты», – добавил замглавы МИД.

Проблема с наполнением газовых хранилищ в Европе, которое остается на рекордно низком уровне, связана с текущей политикой «Газпрома». Компания неохотно заполняет собственные резервуары в регионе, зато активно качает газ в хранилища внутри страны. Таким образом впечатление о дефиците газа объяснила старший аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова, передает РИА Новости.

По ее словам, рост цен прямо связан с тем, как рынок оценивает имеющиеся запасы газа. На конец ноября в хранилищах Северо-Западной Европы на девять миллиардов кубометров меньше газа, чем в среднем за пять лет.

Бизнес оценивает ситуацию как рискованную и старается выкупить максимальный объем как можно скорее.

«Газ для поставок есть в наличии, но он просто хранится в другом месте, то есть не в Европе, но это создает впечатление, что европейский рынок испытывает значительный дефицит предложения, и это поддерживает цены на высоком уровне», — подчеркнула Цыганкова.

Эксперт заметила, что, по всей видимости, «Газпром» хочет поставлять газ в Европу в момент, когда это потребуется покупателям, что отличается от привычной стратегии. В предыдущие годы компания старалась заранее подготовиться к повышенному спросу.

На этой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указывала, что европейские хранилища заполнены на 77 процентов, что значительно ниже привычного уровня за последние десять лет. Тем не менее в Еврокомиссии ранее указывали, что, по предварительным оценкам, даже таких запасов должно хватить для прохождения зимнего периода.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что как только газопровод «Северный поток-2» будет сертифицирован, «Газпром» немедленно начнет поставки дополнительных объемов газа.