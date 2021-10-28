«Газпром»: сколько газа получит Европа по «Северному потоку-2»

Европа сможет получать до 55 миллиардов кубометров газа в год по «Северному потоку-2». Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

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«Северный поток-2» готов поставить на рынки Европы 55 млрд куб. м газа», — цитирует выступление Зубкова на сессии Евразийского экономического форума РИА «Новости». По его словам, это проектная мощность нового трубопровода, который был закончен в сентябре.

Также Зубков сообщил, что «Газпром» дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа. Тем самым, российская корпорация обеспечивает все свои долгосрочные контракты.

Ранее глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе Райнхард Крумм заявил, что в проекте «Северный поток-2» нуждается весь Евросоюз. Среди стран ЕС он особенно выделил Германию — как самую большую экономику Евросоюза.