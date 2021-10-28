СМИ: В Европе нашли альтернативу российскому газу

Издание The Economist считает, что Европе необходимо искать альтернативные варианты поставки газа в регион. В качестве альтернативы российскому газу в том числе называется и азербайджанский газ.

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Стоимость природного газа остается высокой на всем континенте, и правительства изо всех сил стараются защитить домохозяйства от бедствия, говорится в статье. Резкий рост спроса объясняется целым рядом факторов, в том числе оживлением экономики после локдауна, затяжной зимой, истощившимися запасами и переходом к возобновляемым источникам энергии, создавшим пробелы в энергоснабжении Европы. В итоге ставится вопрос, что нужно сделать, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.

При этом отмечается, что страны Европы не смогут заменить российский газ американским сжиженным из-за его высокой стоимости. Поэтому, в качестве альтернативы поставок российского газа можно рассматривать Южный газотранспортный коридор. Он позволяет транспортировать до 10 млрд куб. м топлива из Азербайджана.

Надежды также возлагаются на газопровод из Израиля, который может появиться в будущем. Его мощность должна составить 20 млрд куб. м.

При этом, как ранее заявили в «Газпроме», «Северный поток — 2» позволит поставлять в Европу 55 млрд куб. м газа в год.