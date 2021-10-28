СМИ: В Европе нашли альтернативу российскому газу

Европа не сможет полностью отказаться от газа из России, однако ей следует искать альтернативные источники поставок, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей пишет журнал The Economist.

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«Вопрос не в том, существуют ли другие источники газа. Ближний Восток и Северная Африка заполнены природным газом. Алжир и Катар уже составили 8% и 5% соответственно от импорта природного газа в Европу в 2019 году. Но Европа сталкивается с конкуренцией за обеспечение дополнительных поставок», - говорится в материале.

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Так, почти три четверти мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ) приходится на страны азиатского региона. Кроме того, за последний год спрос в Латинской Америке вырос почти в два раза, а внутренний спрос на Ближнем Востоке увеличивается в среднем на 4,6% в год на протяжении последних 10 лет. При этом большая часть топлива в Азию закупается по долгосрочным контрактам, тогда как Европа от этой практики отказалась и оказалась в более уязвимом положении в условиях нынешнего скачка цен.

Заменить российский газ американским СПГ в Европе не получится, отмечает The Economist. Топливо из США слишком дорогое, а для его удешевления понадобятся большие инвестиции в сланцевую отрасль.

В качестве альтернативы поставкам из России Европа пока может рассматривать только Южный газовый коридор. Он позволяет транспортировать до 10 млрд кубометров топлива из Азербайджана в Италию. По мнению авторов, с помощью этого проекта некоторые небольшие европейские страны могут снизить долю российского газа.

Еще одной дополнительной альтернативой может стать будущий газопровод из Израиля длиной 1900 километров. Мощность этой транспортной системы составит 20 млрд кубометров газа.

«Полный отказ от российского газа — чрезмерно амбициозная затея, даже в более продолжительной перспективе», - говорится в статье.