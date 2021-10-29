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Экономист назвал сроки неминуемого дефолта на Украине

Lenta.ru
1 час назад

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец в интервью Украина.ру назвал вероятные сроки, когда на Украине должен наступить дефолт.

"Через три года Украина должна обанкротиться"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист отметил, что украинские политологи прогнозируют кризис в стране уже грядущей зимой. По его словам, российским властям необходимо, чтобы Запад не переложил на нее ответственность за неминуемый дефолт на Украине.

«Москве важно не дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины. Если мы правильно понимаем тенденции развития Украины и украинских финансов, то через три-четыре года Украина должна обанкротиться», — заявил эксперт.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский смог рассориться сразу со всеми — с населением, с олигархами, а также с европейцами и американцами, что, по его мнению, спровоцирует надвигающийся на государство кризис.

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Ранее Алексей Зубец рассказал, какие действия предпримет Россия после экономического «краха» киевского режима. По его мнению, экономическая блокада страны при «молчаливом согласии Запада» рано или поздно приведет к коллапсу украинской экономики, что, в свою очередь, непременно отразится и на России.
Экономика,Алексей Зубец,Владимир Зеленский,Правительство РФ,
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