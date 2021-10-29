«Газпром» пошел навстречу Польше, несмотря на нападки

«Газпром» рассмотрит заявку польской компании PGNiG на снижение цен на газ по Ямальскому контракту. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Газпром экспорт» получил обращение польского концерна PGNiG и изучает его, подчеркнули в российской компании.

Польская сторона попросила внести изменения в контракт о купле-продаже природного газа от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт): в компании считают, что цены допустимо снизить «с учетом текущей рыночной ситуации».

«В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ» , - заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставку около десяти миллиардов кубометров газа в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский ранее заявил, что Варшава не планирует продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года.

По словам Наимского, все указывает на то, что с 1 октября 2022 года стартуют поставки по Baltic Pipe. Чиновник отмечал, что после 2022 года импорт в Польшу будут осуществляться через этот газопровод и за счет СПГ-терминала в Свиноуйсьце. У Польши есть долгосрочные контракты на поставку газа из Катара и США.