Россия решила снизить цены на газ

Российское руководство не считает выгодным резкий рост стоимости газа в Европе. Поэтому в долгосрочной перспективе Россия хотела бы снизить цены на газ на 60% (до $300–400 за тысячу кубометров), сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, располагающих данными о российской энергетической политике.

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Поясняется, что слишком долгое газовое ралли может привести к ускоренному переходу региона на возобновляемые источники энергии и лишить «Газпром» спроса на поставки газа, чем заметно понизит его доходы.

На сегодняшний день стоимость тысячи кубометров газа на Лондонской бирже ICE составляет $1090.

Отмечается, что российская сторона хотела бы понизить цену на газ до уровня $200–400 за тысячу кубометров.

Ранее о неблагоприятных для «Газпрома» последствиях нынешней ситуации на рынке говорил Владимир Путин.

«Если будет потом снижение потребления, а такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на «Газпроме» в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы», — пояснил он.