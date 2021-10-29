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Россия решила снизить цены на газ

Елена Прошина
30 минут назад

Российское руководство не считает выгодным резкий рост стоимости газа в Европе. Поэтому в долгосрочной перспективе Россия хотела бы снизить цены на газ на 60% (до $300–400 за тысячу кубометров), сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, располагающих данными о российской энергетической политике.

Россия решила снизить цены на газ
Фото: ReutersReuters

Поясняется, что слишком долгое газовое ралли может привести к ускоренному переходу региона на возобновляемые источники энергии и лишить «Газпром» спроса на поставки газа, чем заметно понизит его доходы.

Решение «Газпрома» разочаровало США

На сегодняшний день стоимость тысячи кубометров газа на Лондонской бирже ICE составляет $1090.

Отмечается, что российская сторона хотела бы понизить цену на газ до уровня $200–400 за тысячу кубометров.

Ранее о неблагоприятных для «Газпрома» последствиях нынешней ситуации на рынке говорил Владимир Путин.

«Если будет потом снижение потребления, а такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на «Газпроме» в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы», — пояснил он.

Напомним, 5 октября фьючерсы на природный газ в Европе за день подорожали до $1500 за тысячу кубометров, 6 октября стоимость достигла максимума в $1900 за тысячу кубометров. Еврокомиссия (ЕК) занялась расследованием после обращения группы депутатов Европарламента с запросом проверить основных поставщиков топлива на рынок Европы на предмет нарушения антиконкурентных правил.

Экономика,Владимир Путин,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,Bloomberg,
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