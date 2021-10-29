На Украине испугались остаться без российского угля

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекратит поставки угля для украинских ТЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Речь идет об углях марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ). По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики», — написал он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна отстает от плана по накоплению угля для отопительного сезона 2021-2022 гг. По его словам, власти обсуждают несколько вариантов решения вопроса. В частности, речь идет об увеличении как импорта, так и внутренней добычи. Вместе с тем кабмин сообщил, что страна подготовлена к холодной зиме даже в условиях энергокризиса в Европе.

Украинская энергетическая компания ДТЭК заключила в октябре контракт на поставку 60 тысяч тонн угля из США с американской компанией HC Trading. Согласно данным ДТЭК, суммарный объем законтрактованного из Соединённых Штатов угля достигнет 285 тысяч тонн. Импорт также осуществляется из Польши и Казахстана.