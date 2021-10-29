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На Украине обвинили Россию в «убийстве» энергетики

Лера Букина
29 минут назад

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины, заявила в эфире «Четвертого канала» депутат Верховной рады Людмила Буймистер. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине обвинили Россию в «убийстве» энергетики
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее украинские компании приняли решение выкупить доступную для импорта в ноябре электроэнергию из России и Белоруссии. Организатором аукционов на импорт выступила «Укрэнерго».

Буймистер назвала текущую ситуацию в украинской энергетике катастрофической. Одна из причин –провал в заготовке запасов угля и отсутствие поддержки отрасли со стороны местных добывающих предприятий.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему, — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — сказала Буймистер.

По ее словам, из-за этого генерирующие компании Украины недополучают средства, а атомная генерация не может стабильно функционировать.

«У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», — подытожила парламентарий.

Нынешней осенью на Украине наблюдается дефицит энергоресурсов. Среди причин - резкий рост цен на газ, а также нехватка угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.

Ранее в Федерации работодателей Украины заявили, что рынок энергетических ресурсов Украины находится в состоянии катастрофы. Там отметили, что ситуация в целом требует срочных действий властей и указали на то, что в этом году цены на энергоресурсы сильно выросли, и стоимость газа для украинских предприятий увеличилась в четыре-пять раз в сравнении с их конкурентами. Специалисты считают, что сложившаяся ситуация повлечет за собой крайне негативные последствия для украинской экономики. Речь идет о сокращениях, закрытиях фирм, увеличении трудовой миграции и уменьшении поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

Экономика,Верховная Рада,
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