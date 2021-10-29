Полный отказ от российского газа — слишком амбициозная цель для Европы даже в долгосрочной перспективе, пишет The Economist. Однако возможность заменить часть поставок и устранить монополию России в некоторых странах есть.

Так, 33 процента спроса в Болгарии в перспективе можно будет удовлетворить с поставками газа из Азербайджана. Речь идет о Южном газовом коридоре — сейчас предлагаемые мощности позволяют транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год. Планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2000 километров, что может обеспечить еще около 20 миллиардов кубометров в год. В последние годы Европа наращивала импорт американского сжиженного природного газа (СПГ), однако он не может служить заменой российскому с точки зрения стоимости.

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Если добавить к указанным источникам альтернативную энергетику, к примеру атомную, то у Европы появится возможность более серьезно изменить структуру поставок. Впрочем, как заключает The Economist, учитывая приближение зимы, прямо сейчас Европа вряд ли может позволить себе отвернуться от России.

Цены на газ в Европе опустились до 838 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на газ на декабрь резко упала на десять процентов по сравнению с уровнем четверга, 28 октября. Минимум за день составил 833 доллара за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется по цене 838,34 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа начала снижаться вечером в среду, 27 октября, после того как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в российские хранилища. Глава компании Алексей Миллер заявил, что они будут заполнены к 8 ноября. Цены на газ упали более чем на четыре процента.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

"Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - обратился глава государства к руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.

По мнению Путина, "это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства ("Газпрома"), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.

"Хорошо, ладно, так и сделайте, а потом доложите мне, как идет эта работа", - поручил президент главе "Газпрома".

Соединённые Штаты хотят привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Об этом сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от мер против трубопровода «Северный поток — 2», передаёт РИА Новости.

Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции, — отметил чиновник.

Адейемо не утoчнил, о каких именно нарушениях со стороны «Газпрома» идёт речь. Также он не сказaл, каким образом США планируют привлечь корпорацию к отвeтственности.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Бaлтийское море до Германии и состоит из двух ниток общeй мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось 10 сeнтября.

Против «Газпрома» уже велось антимонопольное расследование, начавшееся в 2012 году. В итоге российская компания пошла на ряд уступок и избежала штрафов, выплатив лишь компенсацию потребителям. Эксперт добавил, что инициативу об антимонопольном расследовании поддержали лишь 40 депутатов Европарламента из порядка 700 спикеров. Митрахович подчеркнул, что выступающих против «Газпрома» вряд ли поддержат другие заседатели, так как российская компания выполнила все условия по контрактам.

Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу. Для увеличения поставок существуют определённые условия. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в ответ на призывы Вашингтона ввести санкции против Москвы из-за цен на газ. Его слова приводит РИА Новости.

Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю, — объяснил Панкин на полях Веронского экономического форума.

По его словам, есть масса других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки. Замглавы МИД добавил, что Россия не может заставлять партнёров по газовым переговорам заключать долгосрочные контракты. Они должны сами понимать выгоду подобных сделок.

Российский газопровод «Северный поток – 2» готов поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа в год, что соответствует его проектной мощности. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, сообщает ТАСС.

«Уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 млрд куб. м газа. «Северный поток — 2» готов поставить на рынки Европы 55 млрд куб. м газа», — сказал Зубков, подчеркивая, что природный газ будет востребован еще много лет.

В качестве доказательства он привел прогноз Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), согласно которому доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году вырастет с 23% до 27%.

Экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате, Райан Ситтон полагает, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может помочь в кризисе на мировом энергетическом рынке.

Трубопровод недавно стал предметом споров в немецком бундестаге — представители трех одержавших победу на недавних парламентских выборах в Германии партий не сошлись во мнениях по нему. Набравшая большинство голосов избирателей СДПГ выступает за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» и его введение в эксплуатацию. Партия «зеленых», наоборот, выступает категорически против этого. По словам ее лидера Анналены Бербок, данный проект является примером зависимости Германии от России, и Берлину следует от нее избавиться.

Лидеры стран Группы двадцати (G20) не планируют затрагивать в ходе саммита конкретные меры выхода из газового кризиса, однако ситуация в целом на энергетических рынках станет одной из тем повестки. Об этом сообщила журналистам в пятницу шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш.

"Конкретные меры (по избежанию волатильности - прим. ТАСС) обсуждаться не будут. Это все-таки вопрос двусторонних отношений, но уж точно не формат "двадцатки". Ситуация на энергетических рынках, безусловно, будет обсуждаться", - отметила она.

По ее словам, ситуация на энергетических рынках будет затронута лидерами стран, поскольку обсуждается как во всем мире, так и в России. Лукаш отметила, что перед странами стоит задача попробовать найти общий подход в урегулировании проблемных отношений и ситуаций на газовом рынке, даже если есть разногласия по причинам и их источникам.

"Нужно найти общее решение и общий знаменатель. Это общая задача. Саммит, я думаю, будет очень интересным", - отметила она.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

Энергетическая политика Европейского союза в попытке с помощью сжиженного природного газа добиться независимости от России в сфере энергоснабжения потерпела провал. ЕС оказался беспомощен перед сложнейшим с 1970-х годов энергетическим кризисом, говорится в опубликованной в четверг статье в австрийской газете Die Presse.

"В то время как первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы, Европейский союз оступился в сложнейший энергетический кризис с 1970-х годов. Глобальная комбинация вызванных пандемией перебоев с логистикой и огромный спрос на сжиженный газ в Азии и США вызвали неимоверное увеличение цены на газ и, соответственно, электроэнергию. Однако ЕС не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления", - пишет издание.

Как отмечается в статье, только Россия может быстро и практически в любом количестве поставлять газ, что увеличивает зависимость ЕС от РФ.

Согласно публикации, европейцы, которые в недавнем прошлом регулярно и громко заявляли о способности определять мировую политику и об амбициях стратегической автономии, оказались в затруднительном положении из-за сотворенных собой же факторов. Так, в кризисное время ЕС не следует единой позиции, и Россия показала Евросоюзу границы его фантазий о мировом господстве, говорится в статье. Европейцы также совершили фатальную ошибку, когда несколько лет назад стали постепенно отказываться от долгосрочных контрактов на поставку газа, уверен автор.

Кроме того, статья указывает, что лидеры ЕС блокируют сами себя.

"Главы государств и правительства 27 стран уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам. Но на саммитах ЕС 27 лидеров сидят в зале в одиночестве, без экспертов и профильных чиновников. Из этого ничего не выйдет. <...> За неделю до Рождества они хотят попробовать еще раз. А пока остается надеяться на мягкую зиму", - резюмирует автор статьи.

Россия непричастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. Как пишет американское издание Axios, критическая ситуация с запасами газа остаётся «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».

В качестве причин кризиса издание называет жаркое лето, снижение добычи газа в Европе, а также большой спрос на газ в Азии. В наиболее трудном положении оказалась Молдавия, власти которой ввели режим чрезвычайного положения и «лихорадочно ищут» поставщиков газа.