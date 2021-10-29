«Имидж «Газпрома» великолепен»: Песков о переговорах с Молдавией

«Газпрому» не удалось уладить с властями Молдавии вопрос с их долгами за газ, но это не повлияет на репутацию компании в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Прайм».

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«Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, «Газпром» открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — цитирует его агентство.

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Он назвал имидж «Газпрома» великолепным. По его словам, ситуация с Молдавией не может влиять на репутацию компании, так как она выполняет все свои обязательства.

По словам представителя Кремля, «Газпром» готов продолжать вести диалог с Молдавией по газу, однако компания не может прощать долги.

С 1 декабря «Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не погасит накопившиеся долги. Сейчас размер долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, что властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Спыну сообщал, что переговоры по газу «проходят сложно», однако Молдавия намерена подписать долгосрочный контракт.

22 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и «нет даже уверенности, что договоренность в конце концов будет достигнута».