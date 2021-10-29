На Украине предложили Европе альтернативу газу

Украина в ближайшее время увеличит поставку дров в Европу, чтобы уберечь ее от нехватки газа. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на главу Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко.

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«Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток — 2», у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд», — заявил эксперт.

Чаленко подчеркнул, что Украина - один из десяти крупнейших европейских экспортеров леса и в текущих условиях ЕС рассматривает дрова в виде энергоносителя.

Кроме того, по словам специалиста, Украина может в ближайшее время отменить запрет на массовый вывоз древесины, поскольку ситуация с вырубкой леса на западе страны катастрофична. Снятие моратория было одним из условий транша на 600 миллионов евро от Еврокомиссии, уточнил Чаленко.