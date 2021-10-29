Россия объяснила прекращение поставок угля на Украину

Прекращение поставок энергетического угля на Украину связано с растущими спросом внутри России, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.
Ранее в Верховной раде заявили, что Москва с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля на Украину. Решение не коснулось коксующегося угля, а только сырья для нужд энергетики.
«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — заявили в Минэкономразвития.
В ведомстве подчеркнули, что Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия на протяжении последних лет. За это время доля российских поставщиков увеличилась до 68%. Объем продаж угля увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 миллиона за девять месяцев 2021 года. И в ноябре российские поставщики продадут Украине более половины всего объема угля, получаемого страной.
Ранее на Украине заявили, что есть отставание по запасам угля для предстоящего отопительного сезона. Власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы, в том числе увеличение объемов импорта и внутренней добычи.