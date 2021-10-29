Россия объяснила прекращение поставок угля на Украину

Прекращение поставок энергетического угля на Украину связано с растущими спросом внутри России, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.

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Ранее в Верховной раде заявили, что Москва с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля на Украину. Решение не коснулось коксующегося угля, а только сырья для нужд энергетики.

«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия на протяжении последних лет. За это время доля российских поставщиков увеличилась до 68%. Объем продаж угля увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 миллиона за девять месяцев 2021 года. И в ноябре российские поставщики продадут Украине более половины всего объема угля, получаемого страной.