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В России объяснили прекращение поставок угля на Украину

Елена Прошина
1 час назад

Прекращение поставок энергетического угля на Украину связано с растущими спросом внутри России, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития.

Россия объяснила прекращение поставок угля на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Верховной раде заявили, что Москва с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля на Украину. Решение не коснулось коксующегося угля, а только сырья для нужд энергетики.

«В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставалась основным экспортером угля на украинские предприятия на протяжении последних лет. За это время доля российских поставщиков увеличилась до 68%. Объем продаж угля увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 миллиона за девять месяцев 2021 года. И в ноябре российские поставщики продадут Украине более половины всего объема угля, получаемого страной.

В Раде посоветовали украинцам запасаться навозом

Ранее на Украине заявили, что есть отставание по запасам угля для предстоящего отопительного сезона. Власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы, в том числе увеличение объемов импорта и внутренней добычи.

Экономика,Верховная Рада,Минэкономразвития,РИА Новости,
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