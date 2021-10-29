США подтвердили рыночный статус России для антидемпинговых процедур

Министерство торговли США по итогам проведенного расследования подтвердило рыночный статус российской экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

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Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. Ведомство в своем решении отметило, что последний раз проводило аналогичное расследование на предмет рыночности российской экономики в 2002 году.

Анализируя баланс всех известных изменений за этот период, министерство торговли США считает, что на данный момент нет новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ.