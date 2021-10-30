На Украине возмутились из-за сверхприбыли «Газпрома»

Сергей Макогон, глава компании-оператора ГТС Украины, возмутился данными о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года. Он обвинил компанию в создании искусственного энергетического кризиса в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как указано в отчете «Газпрома», чистая прибыль компании по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 триллиона рублей. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%. Себестоимость продаж составила 1,992 триллиона рублей.

Макогон указал, что «Газпром» поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев. По его мнению, такую сверхъестественную выручку компании обеспечили европейские потребители. Макогон обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением в качестве основного поставщика газа в Европу.