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На Украине возмутились прибылью «Газпрома»

Елена Прошина
1 час назад

Сергей Макогон, глава компании-оператора ГТС Украины, возмутился данными о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года. Он обвинил компанию в создании искусственного энергетического кризиса в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине возмутились из-за сверхприбыли «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

Как указано в отчете «Газпрома», чистая прибыль компании по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 триллиона рублей. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%. Себестоимость продаж составила 1,992 триллиона рублей.

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Макогон указал, что «Газпром» поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев. По его мнению, такую сверхъестественную выручку компании обеспечили европейские потребители. Макогон обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением в качестве основного поставщика газа в Европу.

Цены на электроэнергию в Европе в последние месяцы совершили резкий скачок и бьют все рекорды. Подорожание топлива, согласно мнению экспертов, связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ. Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии и сильных надежд западных стран на альтернативные источники энергии.

Экономика,Сергей Макогон,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,
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