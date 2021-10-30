Раскрыты условия нового договора России и Молдавии по газу

Молдавия в ноябре закупит газ у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу кубометров. Новую цену назвал вице-премьер республики Андрей Спыну, передает РИА «Новости».

«На ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров. В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов), - заявил политик.

По его словам, контракт Молдавии и «Газпрома» не включает в себя политических условий. Спыну умолчал о том, собирается ли Кишинев отдавать долг за прошлые поставки газа из России.

Ранее власти Молдавии не сошлись в цене с российским «Газпромом» и заявили о намерении найти новых поставщиков. В «Газпроме» рассказали, что Молдавия задолжала за газ в общей сложности 709 млн долларов. Корпорация отметила, что если не будет произведена оплата за топливо и подписан новый контракт с 1 декабря этого года, поставки в Молдавию будут остановлены.