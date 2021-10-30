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Эксперт оценил данные об остановке трубопровода «Ямал — Европа»

Майк Габриелян
48 минут назад

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал фейком информацию о прекращении прокачки газа по российскому трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщает издание Neft.

Эксперт оценил данные об остановке трубопровода «Ямал — Европа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобную информацию утром 30 октября опубликовал сайт газотранспортного оператора Gascade. По его данным, прокачка газа по трубопроводу из Ямала в Европу вначале резко упала с 9 до 10 утра по Москве, а затем и вовсе прекратилась с 10 до 11.

Сергей Пикин утверждает, что данные интернет-сервиса Gascade ложны. Портал и ранее демонстрировал странную динамику.

«Я бы не доверял этому сайту, так как могут быть всякие технические проблемы. Нужно ждать официальной позиции Европы», - сказал директор Фонда энергетического развития.

Он припомнил, что однажды долго следил за сайтом и за объемом заполнения газовых хранилищ.

«Так вот, заполненность хранилищ росла с 65 до 77 процентов. Но в какой-то день, сразу после 77 процентов сайт показал заполненность хранилищ на 70 процентов. Но на этом история не закончилась — после обновления страницы счетчик показывал уже 71 процент, а спустя сутки — снова 77», - сказал Пикин.

Ранее стали известны условия нового договора России и Молдавии по газу.

Экономика,Сергей Пикин,
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