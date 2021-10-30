Эксперт оценил данные об остановке трубопровода «Ямал — Европа»

«Так вот, заполненность хранилищ росла с 65 до 77 процентов. Но в какой-то день, сразу после 77 процентов сайт показал заполненность хранилищ на 70 процентов. Но на этом история не закончилась — после обновления страницы счетчик показывал уже 71 процент, а спустя сутки — снова 77», - сказал Пикин.