Эксперт оценил данные об остановке трубопровода «Ямал — Европа»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал фейком информацию о прекращении прокачки газа по российскому трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщает издание Neft.
Подобную информацию утром 30 октября опубликовал сайт газотранспортного оператора Gascade. По его данным, прокачка газа по трубопроводу из Ямала в Европу вначале резко упала с 9 до 10 утра по Москве, а затем и вовсе прекратилась с 10 до 11.
Сергей Пикин утверждает, что данные интернет-сервиса Gascade ложны. Портал и ранее демонстрировал странную динамику.
«Я бы не доверял этому сайту, так как могут быть всякие технические проблемы. Нужно ждать официальной позиции Европы», - сказал директор Фонда энергетического развития.
Он припомнил, что однажды долго следил за сайтом и за объемом заполнения газовых хранилищ.
«Так вот, заполненность хранилищ росла с 65 до 77 процентов. Но в какой-то день, сразу после 77 процентов сайт показал заполненность хранилищ на 70 процентов. Но на этом история не закончилась — после обновления страницы счетчик показывал уже 71 процент, а спустя сутки — снова 77», - сказал Пикин.
Ранее стали известны условия нового договора России и Молдавии по газу.