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«Газпром» объяснил прекращение поставки газа в Европу в обход Украины

Ювелина Бернст
27 минут назад

В «Газпроме» прокомментировали сообщение о том, что прокачка по газопроводу российскому «Ямал-Европа» упала до нуля, а затем перешла в реверсный режим, передает РИА «Новости».

«Газпром» объяснил прекращение поставки газа в Европу в обход Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей, заявили сказали в газовом концерне. В компании заверили, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.

С 09:00 до 10:00 по мск 30 октября прокачка топлива по «Ямал-Европе» резко снизилась, а с 10:00 до 11:00 прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Магистраль «Ямал — Европа» протяженностью более 2 тыс. км был введен в эксплуатацию в 2006 году с целью экспорта газа в обход Украины. Он берет начало в Тверской области и проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Это связано, в частности, низким уровнем запасов газа в европейских хранилищах. С 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. На днях президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» начать заполнять хранилища в Европе.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
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