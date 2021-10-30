«Газпром» объяснил прекращение поставки газа в Европу в обход Украины

В «Газпроме» прокомментировали сообщение о том, что прокачка по газопроводу российскому «Ямал-Европа» упала до нуля, а затем перешла в реверсный режим, передает РИА «Новости».

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Колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей, заявили сказали в газовом концерне. В компании заверили, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.

С 09:00 до 10:00 по мск 30 октября прокачка топлива по «Ямал-Европе» резко снизилась, а с 10:00 до 11:00 прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Магистраль «Ямал — Европа» протяженностью более 2 тыс. км был введен в эксплуатацию в 2006 году с целью экспорта газа в обход Украины. Он берет начало в Тверской области и проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.