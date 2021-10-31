Порошенко: это зима энергетического реванша России

"На встрече с главой делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андрюсом Кубилюсом обсудили координацию усилий, чтобы не допустить энергетического реванша Кремля. Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это "зимой русского реванша", — заявил Порошенко.