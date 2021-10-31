Пожилым россиянам предсказали ухудшение жизни

Реальный размер средней ежемесячной пенсии в РФ в сентябре 2021 года снизился на 1,8% по сравнению с прошлогодним показателем, пишет «МК». По словам экспертов, сентябрьского «провала» пенсионеры не заметили, потому что им единовременно выплатили по 10 тысяч рублей в соответствии в указом президента РФ.

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Выплата не попала в общую статистику реальных пенсий, но финансово поддержала старшее поколение. Однако она была приурочена к выборам в Госдуму и может остаться «одноразовой историей». При этом инфляция в стране и не думает тормозить: к концу октября она уже достигла 8% и может взлететь до 10% к концу года.

«Пенсии в реальном выражении после скачка, связанного с президентской выплатой, могут сокращаться еще довольно продолжительное время – около полугода, причем на фоне постоянно растущей инфляции», - спрогнозировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она резюмировала, что президентская доплата «имела чисто косметический эффект» и цены по-прежнему растут быстрее благосостояния пенсионеров. Это означает, что уровень жизни пенсионеров в реальном выражении будет падать.

«Именно по пенсионерам ускорение инфляции ударило наиболее ощутимо», - подтвердил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, инфляция больше всего сказывается на товарах первой необходимости. Поэтому пожилые россияне вынуждены меньше их покупать.

Беляев считает, что пенсии должны индексироваться по реально потребляемым пенсионерами продуктам.