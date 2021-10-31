Путин встревожил рынок словами о нефти за $100

США и другие потребители нефти встревожились после слов президента России Владимира Путина о возможном росте цен на сырую нефть до $100 за баррель. По данным агентства Bloomberg, несколько стран усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+ с целью добиться увеличения объемов добычи. Ожидается, что этот показатель в ноябре составит 4,159 млн баррелей в сутки. Подробнее о ситуации на энергетическом рынке — в материале «Газеты.Ru».

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США, Индия, Япония и другие страны-потребители нефти усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+ с целью добиться увеличения объемов добычи. Как передает агентство Bloomberg, их беспокойство в том числе связано с заявлением президента России Владимира Путина о возможном росте цен до $100 за баррель нефти.

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"За последний год беспокойство стран-потребителей нефти усиливалось по мере роста цен на сырую нефть сначала до $50 за баррель, потом - до $75, а теперь - выше $85. По-настоящему тревогу забили, когда Владимир Путин, один из лидеров картеля, предупредил о возможности $100 за баррель", - пишет издание.

Перечисленные страны оказывают "наиболее сильное дипломатическое давление на картель" как в публичном поле, так и в закрытом формате, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, три недели назад начались контакты представителей США, Индии и Японии с другими государствами-потребителями нефти, а также с членами ОПЕК+. При этом контакты "активизировались в последние дни после того, как цены перевалили за $85 за баррель".

О том, что нефть может стоить $100 за баррель, и такой вариант "вполне возможен", российский президент сказал в середине октября на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Путин тогда уточнил, что РФ делает "все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно".

4 октября министры стран ОПЕК+ решили продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Ожидается, что этот показатель в следующем месяце составит 4,159 млн б/с.

Что сказал Путин об устойчивости энергорынка

Президент России считает условием устойчивости энергетического рынка ответственное поведение не только поставщиков, но и потребителей ресурсов. Об этом Путин заявил, выступая накануне на саммите G20 по видеосвязи.

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников - как производителей, так и потребителей - на основе учета долговременных интересов каждой из сторон", - отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора. По его мнению, "снабжение потребителей доступной энергией крайне важно".

"Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - указал Путин, слова которого приводит ТАСС.