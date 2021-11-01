Газ расплаты: Кто выиграл от контракта между «Газпромом» и Молдавией?

Вопрос об оплате долга за ранние поставки газа в Молдавию остается нерешенным. Молдавия может оспорить часть суммы, возложив вину за долг на старое правительство. BFM.ru пытается разобраться, кому более выгоден новый газовый контракт между «Газпромом» и Молдавией.
Как пишет издание новый газовый контракт Россия и Молдавия заключили 1 ноября, стороны не могли прийти к соглашению около месяца. Кишинев как минимум до декабря будет получать топливо по 450 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма в два раза выше, чем прежняя, но одновременно с этим в два раза ниже, чем на рынке.
Молдавия трактовала новую договоренность с «Газпромом» как победу. Однако раньше страна летом покупала газ с привязкой к споту, а в это время года топливо на рынке дешевле. Новая же формула подразумевает, что часть газа зимой Молдавия будет покупать по рыночным ценам, и сэкономить не получится.
Газпром в свою очередь с помощью нового контракта добился от Молдавии дополнительных обязательств выплатить долг за старые поставки газа. Он составляет 709 миллионов долларов. Как пишет BFM.ru, власти Молдавии могут обвинить во всем прежнее правительство и потребовать урезать сумму долга.