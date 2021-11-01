Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.49
Войти в почту

Молдавия может не выплатить России долг по старым поставкам газа

Елена Прошина
1 час назад

Вопрос об оплате долга за ранние поставки газа в Молдавию остается нерешенным. Молдавия может оспорить часть суммы, возложив вину за долг на старое правительство. BFM.ru пытается разобраться, кому более выгоден новый газовый контракт между «Газпромом» и Молдавией.

Газ расплаты: Кто выиграл от контракта между «Газпромом» и Молдавией?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание новый газовый контракт Россия и Молдавия заключили 1 ноября, стороны не могли прийти к соглашению около месяца. Кишинев как минимум до декабря будет получать топливо по 450 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма в два раза выше, чем прежняя, но одновременно с этим в два раза ниже, чем на рынке.

Молдавия трактовала новую договоренность с «Газпромом» как победу. Однако раньше страна летом покупала газ с привязкой к споту, а в это время года топливо на рынке дешевле. Новая же формула подразумевает, что часть газа зимой Молдавия будет покупать по рыночным ценам, и сэкономить не получится.

Газпром в свою очередь с помощью нового контракта добился от Молдавии дополнительных обязательств выплатить долг за старые поставки газа. Он составляет 709 миллионов долларов. Как пишет BFM.ru, власти Молдавии могут обвинить во всем прежнее правительство и потребовать урезать сумму долга.

Экономика,Газпром,Business FM,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители