Газ расплаты: Кто выиграл от контракта между «Газпромом» и Молдавией?

Вопрос об оплате долга за ранние поставки газа в Молдавию остается нерешенным. Молдавия может оспорить часть суммы, возложив вину за долг на старое правительство. BFM.ru пытается разобраться, кому более выгоден новый газовый контракт между «Газпромом» и Молдавией.

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Как пишет издание новый газовый контракт Россия и Молдавия заключили 1 ноября, стороны не могли прийти к соглашению около месяца. Кишинев как минимум до декабря будет получать топливо по 450 долларов за тысячу кубометров. Эта сумма в два раза выше, чем прежняя, но одновременно с этим в два раза ниже, чем на рынке.

Молдавия трактовала новую договоренность с «Газпромом» как победу. Однако раньше страна летом покупала газ с привязкой к споту, а в это время года топливо на рынке дешевле. Новая же формула подразумевает, что часть газа зимой Молдавия будет покупать по рыночным ценам, и сэкономить не получится.