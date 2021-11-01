Газовый кризис удалось преодолеть, страна будет и дальше получать российский газ по приемлемой для себя цене. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. Я разговаривала со всеми, и все очень хотели нам помочь и сделали все, что могли. Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги», — подчеркнула она.

Газ будет в Молдавии после 1 ноября, и это, как заявила Санду, «уже очень хорошо». При этом она признала, что ожидается рост тарифов, но он будет не таким большим, как если бы топливо покупалось по рыночной стоимости.

Говоря о долгах перед «Газпромом», Санду отметила, что было принято решение провести аудит, после чего можно обсуждать реструктуризацию задолженности.

Напомним, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет 29 октября.

Договор с «Газпромом» был подписан Молдавией в 2006 году, он истекал в октябре. Изначально цена на газ была привязана к цене на нефть. В прошлом году по просьбе Молдавии его изменили, и цена летом зависела от биржевых котировок, а зимой – от цен на нефть. Это устраивало Кишинев до начала энергокризиса-2021. Стороны провели переговоры о новом контракте. «Газпром» предложил 25%-ю скидку, но для этого Молдавия должна была вернуть накопившийся за предыдущие годы «исторический долг» в $433 млн, с учетом просрочки платежей – $709 млн. Молдавская сторона отказалась, предложив вместо этого снизить цену до $200–300. В итоге стороны не договорились.