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На Украине заявили о риске полномасштабной войны с Россией

Лера Букина
44 минуты назад

После запуска «Северного потока-2» Украина станет более уязвимой к «российскому вторжению». Об этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times.

В Киеве заявили о риске полномасштабной войны с РФ
Фото: ReutersReuters

«Если не будет физического транзита газа через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», – подчеркнул он.

По словам Витренко, Россия после запуска газопровода «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории, в противном случает страну ждут существенные финансовые потери. Речь идет о $2 млрд в год.

Три европейские страны остались без газа

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода заполнена техническим газом. Как заявил глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн, вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца года.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. По его словам, после его запуска Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу, что снизило бы напряженность на европейском рынке газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, ориентируясь на экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы. Вместе с тем он отметил, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Экономика,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,Financial Times,
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