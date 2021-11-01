В Киеве заявили о риске полномасштабной войны с РФ

После запуска «Северного потока-2» Украина станет более уязвимой к «российскому вторжению». Об этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times.

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«Если не будет физического транзита газа через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», – подчеркнул он.

По словам Витренко, Россия после запуска газопровода «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории, в противном случает страну ждут существенные финансовые потери. Речь идет о $2 млрд в год.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода заполнена техническим газом. Как заявил глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн, вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца года.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. По его словам, после его запуска Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу, что снизило бы напряженность на европейском рынке газа.