Украина переживает глубокий энергетический кризис и вынуждена, находясь в шаге от катастрофы, клянчить газ и электроэнергию у Запада после ссоры с Россией и Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович в ходе заседания лидеров парламентских фракций. Запись трансляции доступна на его странице в Facebook.

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По его словам, действия украинских властей привели к острой нехватке ресурсов, и с наступлением холодов опрометчивость руководства республики стала еще очевиднее. Парламентарий также указал на предательские действия Кишинева и Вильнюса.

«Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России — а это Литва и Молдавия — быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах. А украинцам что остается? Терпеть и мерзнуть?» — возмутился Рабинович и предрек Украине энергетическую катастрофу.

Он добавил, что власти вместо решения насущных проблем занимаются преследованием оппозиции, в то время как в прошлом делегаты ОПЗЖ, по его словам, смогли договориться с Россией о закупке газа по цене 175 долларов.