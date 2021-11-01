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Bloomberg нашел изъян у российских газопроводов

Елена Прошина
16 минут назад

Функционирование российских газопроводов связано с риском утечек метана. Необходимо обновление инфраструктуры даже там, где это экономически невыгодно, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg нашел изъян у российских газопроводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, российская инфраструктура скрывает в себе большую проблему, связанную с риском утечек метана подобно аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое в августе 2021 года.

Выбросы метана опасны с точки зрения влияния на изменение климата. Вместе с тем Россия предпринимает определенные усилия, чтобы сократить число утечек. В частности, газопровод «Северный поток — 2» в плане безопасности более надежен. Однако для того, чтобы избежать возникновения новых аварий нужно обновить инфраструктуру даже там, где инвестиции в модернизацию наименее выгодны. Например, по маршруту передачи газа через Украину.

Европа намерена стать первым регионом, где будет полностью решена проблема вредных выбросов. Российских трубопроводов этот вопрос касаться не будет, так как в Брюсселе планируют ввести сборы на экологически «грязную» продукцию, такую как сталь и цемент. Как отмечает анонимный источник издания, метана в списке нет.

Ранее сообщалось, что ЕС и США климатическом саммите ООН COP-26 в Глазго намерены запустить глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, метан способствует глобальному потеплению в 80 раз больше, чем углекислый газ, поэтому есть необходимость действовать срочно, пишет ТАСС.

Экономика,Газпром,ООН,ЕС,Bloomberg,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,
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