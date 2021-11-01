Bloomberg нашел изъян у российских газопроводов

Функционирование российских газопроводов связано с риском утечек метана. Необходимо обновление инфраструктуры даже там, где это экономически невыгодно, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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Как пишет издание, российская инфраструктура скрывает в себе большую проблему, связанную с риском утечек метана подобно аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое в августе 2021 года.

Выбросы метана опасны с точки зрения влияния на изменение климата. Вместе с тем Россия предпринимает определенные усилия, чтобы сократить число утечек. В частности, газопровод «Северный поток — 2» в плане безопасности более надежен. Однако для того, чтобы избежать возникновения новых аварий нужно обновить инфраструктуру даже там, где инвестиции в модернизацию наименее выгодны. Например, по маршруту передачи газа через Украину.

Европа намерена стать первым регионом, где будет полностью решена проблема вредных выбросов. Российских трубопроводов этот вопрос касаться не будет, так как в Брюсселе планируют ввести сборы на экологически «грязную» продукцию, такую как сталь и цемент. Как отмечает анонимный источник издания, метана в списке нет.