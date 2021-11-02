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В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Президент России Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе. Об этом пишет немецкое издание Welt.

В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В газете напомнили о том, что Путин поручил «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских ПГХ, и глава компании Алексей Миллер заверил его, что концерн именно так и поступит. После чего российский лидер распорядился информировать его о ходе данного процесса.

Авторы публикации отмечают, что это «почти случайное замечание» Путина повлияло на весь европейский рынок и позволило странам Европы «вздохнуть с облегчением». Подчеркивается, что сразу после заявления президента России цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15 процентов.

В США также приветствовали решение России увеличить поставки газа в Европу. Об этом заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.

«Я был рад, когда услышал слова [президента России Владимира] Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — заявил Хохштейн и добавил, что Евросоюзу стоит уменьшать потребление российского газа.

Даже несмотря на то что Россия останется крупным поставщиком, необходимо, по его словам, найти и другие источники, чтобы быть достаточно независимыми.

27 октября президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских хранилищ после российских. Работы по закачке газа в российские хранилища будут завершены к 8 ноября, сообщил глава компании Алексей Миллер. На фоне этих заявлений цены на газ в Европе начали падать — 29 октября они опустились более чем на десять процентов.
Экономика,Амос Хохштейн,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Госдеп США,ЕС,
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