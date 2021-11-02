Турция сократила импорт российского газа

Неисполнение решения арбитражного суда по спору компании «Газпром» с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в страну, которая ощущает дефицит российского топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ICIS.

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Недостаток газа достигает 25 млн кубометров в сутки. Один частный импортер уже готов выплатить свою долю возмещения «Газпрому» и возобновил поставки российского топлива по «Турецкому потоку». Речь идет о 3 млн куб. в сутки. Еще три импортера, которые проиграли дело, заинтересованы в присоединении к соглашению, однако пока не получили банковскую гарантию.

Как ожидается, потребление газа в Турции увеличится до рекордных 60 млрд куб. м. При этом с июня 2021 года страна ежемесячно сокращает импорт российского газа - в среднем на 6% в месяц. Так, в июне Анкара получила 2,4 млрд куб. м газа, а уже в октябре — только 1,9 млрд куб. м.

Как сообщил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез, недавно открытое месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей в данном топливе.