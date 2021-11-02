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Турция сократила импорт российского газа

Елена Прошина
21 минуту назад

Неисполнение решения арбитражного суда по спору компании «Газпром» с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в страну, которая ощущает дефицит российского топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ICIS.

Турция сократила импорт российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недостаток газа достигает 25 млн кубометров в сутки. Один частный импортер уже готов выплатить свою долю возмещения «Газпрому» и возобновил поставки российского топлива по «Турецкому потоку». Речь идет о 3 млн куб. в сутки. Еще три импортера, которые проиграли дело, заинтересованы в присоединении к соглашению, однако пока не получили банковскую гарантию.

Как ожидается, потребление газа в Турции увеличится до рекордных 60 млрд куб. м. При этом с июня 2021 года страна ежемесячно сокращает импорт российского газа - в среднем на 6% в месяц. Так, в июне Анкара получила 2,4 млрд куб. м газа, а уже в октябре — только 1,9 млрд куб. м.

Как сообщил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез, недавно открытое месторождение природного газа «Сакарья» в Черном море сможет покрыть почти треть внутренних потребностей в данном топливе.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил благодарность Турции за позицию по газопроводу «Турецкий поток». По мнению российского лидера, в текущей сложной ситуации на европейском газовом рынке газопровод позволяет Турции чувствовать себя увереннее.

Экономика,Компании,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Газпром,Интерфакс,
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