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Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Елена Прошина
3 часа назад

Российский президент Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе, сообщает Welt.

Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напоминает издание, глава государства поручил «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, на что глава компании Алексей Миллер дал согласие. После этого Путин распорядился информировать его о ходе данного процесса.

Как следует из статьи, это «почти случайное замечание» президента России повлияло на весь европейский рынок и позволило европейским странам «вздохнуть с облегчением», так как сразу после заявления российского лидера цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15 процентов.

Решение России увеличить поставки газа в Европу приветствовали и в Вашингтоне. Об этом высказался старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.

«Я был рад, когда услышал слова Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — заявил он.

При этом советник высказался за уменьшение потребления российского топлива, отдавая предпочтение другим источникам.

Президент России уверен, что нехватка газа на рынке ЕС — результат экономической политики Еврокомиссии. Также Европа недополучила около восьми млрд кубометров топлива из США и Ближнего Востока. Газпром в то же время увеличил поставки на 11 млрд кубометров.

Экономика,Амос Хохштейн,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,Госдеп США,ЕС,
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