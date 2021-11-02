На Украине заявили о большой ошибке Зеленского с «Газпромом»

Ошибочный пиар-ход президента Украины Владимира Зеленского с попыткой спасти транзит газа может негативным образом отразиться на Украине в ходе предстоящих переговоров с «Газпромом». Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире украинского телеканала NewsOne. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Речь идет о предложении Зеленского сделать «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа через Украину.
«Это чистый пиар — показать, что мы такие и такие. Но Украине это может больно аукнуться, о чем никогда не расскажут ни на Банковой, ни в Раде. На следующих переговорах эти его слова будут очень жестко использоваться. Когда вот приедут наши с «Газпромом» договариваться (а поедут как миленькие, по-другому зиму не пережить) о новом контракте, там скажут: "Ребята, вы же можете качать газ в два раза дешевле, судя по щедрому предложению Зеленского, значит у вас издержки в два раза ниже. Чего ж вы тогда хотите ставку 100%, вам хватит и 50%», — заявил Марунич.
По его словам, Украина останется либо ни с чем, либо с «мизерным транзитом» за минимальную стоимость.
«Зеленский ради пиара случайно вручил "Газпрому" последний наш мощный энергетический козырь — право определять тариф и, по сути, объем потока за счет наличия самой ГТС», — отметил Марунич.
Из-за виртуальной скидки Украина пострадает при подписании как нового транзитного контракта, так и прямых контрактов на поставку газа, добавил он.
Ранее, накануне, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что с 1 ноября «Газпром» уменьшил объем транзита газа через Украину еще на треть, до 57 миллионов кубометров в сутки. Данный показатель почти в два раза меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, ориентируясь на экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы. Вместе с тем он отметил, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
В октябре Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива, в противном случает страна понесет существенные финансовые потери. Отмечается, что речь идет о $2 млрд в год.