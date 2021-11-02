На Украине заявили о большой ошибке Зеленского с «Газпромом»

«Это чистый пиар — показать, что мы такие и такие. Но Украине это может больно аукнуться, о чем никогда не расскажут ни на Банковой, ни в Раде. На следующих переговорах эти его слова будут очень жестко использоваться. Когда вот приедут наши с «Газпромом» договариваться (а поедут как миленькие, по-другому зиму не пережить) о новом контракте, там скажут: "Ребята, вы же можете качать газ в два раза дешевле, судя по щедрому предложению Зеленского, значит у вас издержки в два раза ниже. Чего ж вы тогда хотите ставку 100%, вам хватит и 50%», — заявил Марунич.