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Молдавия может попросить «Газпром» о реструктуризации долга

Елена Прошина
25 минут назад

После анализа задолженности компании «Молдовагаз» Молдавия может попросить «Газпром» реструктуризировать долг. Об этом заявил Андрей Спыну, вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии, пишут РИА Новости.

Молдавия может обратиться к «Газпрому» по поводу долга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее парламент Молдавии из-за энергетического кризиса 22 октября ввел режим ЧП на 30 дней. 29 октября правительство страны заключило договор с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Одним из важных условий сделки было проведение аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

По словам Спыну, у властей Молдавии в распоряжении не так много времени, аудит должен быть проведен за 4-5 месяцев. Затем необходимо будет решить, сможет ли Молдавия погасить задолженность в течение пяти лет. Если такой возможности не будет, правительству страны придется просить «Газпром» о реструктуризации долга, резюмировал министр.

Он отметил, что власти Молдавии категорически против превращения долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в государственный долг.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна в общем задолжала компании «Газпром» около 7,5 миллиарда долларов. Правый берег Днестра при этом должен за газ примерно 430 миллионов долларов. С учетом курса пени на октябрь 2021 года задолженность составляет примерно 700 миллионов долларов.

Экономика,Газпром,РИА Новости,
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