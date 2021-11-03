Молдавия может обратиться к «Газпрому» по поводу долга

После анализа задолженности компании «Молдовагаз» Молдавия может попросить «Газпром» реструктуризировать долг. Об этом заявил Андрей Спыну, вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии, пишут РИА Новости.

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Ранее парламент Молдавии из-за энергетического кризиса 22 октября ввел режим ЧП на 30 дней. 29 октября правительство страны заключило договор с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Одним из важных условий сделки было проведение аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

По словам Спыну, у властей Молдавии в распоряжении не так много времени, аудит должен быть проведен за 4-5 месяцев. Затем необходимо будет решить, сможет ли Молдавия погасить задолженность в течение пяти лет. Если такой возможности не будет, правительству страны придется просить «Газпром» о реструктуризации долга, резюмировал министр.

Он отметил, что власти Молдавии категорически против превращения долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в государственный долг.