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Принятая ЕС арктическая стратегия оставит Европу без газа и нефти

Елена Прошина
31 минуту назад

Арктическая стратегия Европейского союза лишь усугубит энергетический кризис в Европе. В ней содержится запрет на разведку и добычу нефти, газа и угля в Арктике, хотя этот регион очень богат на энергоресурсы. Об этом пишет «Российская газета».

Арктическая стратегия Европы оставит ее без газа и нефти
Фото: ТАССТАСС

Как уточняет издание, Арктика — зона деятельности некоторых европейских стран, которые не являются частью Евросоюза, а также таких нефтяных гигантов, как Россия, Канада и США. В статье подчеркивается, что запрет на добычу ресурсов в этом регионе выглядит еще удивительнее, учитывая развернувшийся в Европе энергетический кризис. Он остается самым мощным фактором, который влияет как на целые отрасли промышленности, так и на каждого потребителя.

Одной из причин кризиса издание называет непредусмотрительность Евросоюза — он подошел к отопительному сезону с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 10 лет. Энергетическая система Запада также не смогла оперативно переподключиться на альтернативные виды топлива. Именно поэтому цена за газ взлетела до исторических отметок.

В публикации отмечается, что только на Ямальском полуострове добывается около 150 миллиардов кубометров газа в год, а в будущем эта цифра возрастет до 200 миллиардов кубометров. Существенная часть топлива поставляется именно в Европу.

Именно поэтому, как пишет издание, роль арктического региона, как поставщика энергоресурсов, будет только расти. Если запретить добычу топлива в этой области, нынешний кризис не сравнится с тем, что ждет Европу в будущем, заключила «Российская газета».

Экономика,ЕС,"Российская газета",
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