«Не пропетляем»: Украине предсказали сложную зиму

Украина не сможет пережить еще один отопительный сезон при текущих ценах на газ и уголь, заявил в интервью бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как сообщает РИА Новости, такое мнение он высказал в интервью «Радио НВ».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о полной готовности страны к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. По его словам, страна зимой будет с теплом.
Климкин, в свою очередь, предрекает стране очень сложную зиму, однако все же рассчитывает на благоприятный исход.
«Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно «Северного потока-2», снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности», — сказал он.
Средняя спотовая стоимость газа в Европе в октябре выросла более чем на 45% в сравнении с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных Spot TTF.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что Украина переживает глубокий энергетический кризис и вынуждена, находясь в шаге от катастрофы, «клянчить газ и электроэнергию» у Запада после ссоры с Россией и Белоруссией. Заявление было сделано во время заседания лидеров парламентских фракций. По словам депутата, из-за действий украинских властей в стране образовалась острая нехватка ресурсов, и с наступлением холодов опрометчивость руководства республики стала еще более очевидной.