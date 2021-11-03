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«Не пропетляем»: Украине предсказали сложную зиму

Лера Букина
1 час назад

Украина не сможет пережить еще один отопительный сезон при текущих ценах на газ и уголь, заявил в интервью бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как сообщает РИА Новости, такое мнение он высказал в интервью «Радио НВ».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о полной готовности страны к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. По его словам, страна зимой будет с теплом.

Климкин, в свою очередь, предрекает стране очень сложную зиму, однако все же рассчитывает на благоприятный исход.

«Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно «Северного потока-2», снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности», — сказал он.

Средняя спотовая стоимость газа в Европе в октябре выросла более чем на 45% в сравнении с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, следует из данных Spot TTF.

Молдавия вернет Украине газ

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что Украина переживает глубокий энергетический кризис и вынуждена, находясь в шаге от катастрофы, «клянчить газ и электроэнергию» у Запада после ссоры с Россией и Белоруссией. Заявление было сделано во время заседания лидеров парламентских фракций. По словам депутата, из-за действий украинских властей в стране образовалась острая нехватка ресурсов, и с наступлением холодов опрометчивость руководства республики стала еще более очевидной.

Накануне «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода «Ямал-Европа» в Польше на этот же период времени. Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и Regional Booking Platform. На аукционе «Газпром» мог забронировать 9,8 миллиона кубометров газа в сутки дополнительной твердой мощности украинской газотранспортной системы на ГИС «Суджа» и еще 5,2 миллиона кубометоров в сутки на ГИС «Сохрановка», а также 89 миллионов кубометров в сутки на польском участке трубопровода «Ямал-Европа». Однако предложения остались невостребованными.
Экономика,Видео,Денис Шмыгаль,Вадим Рабинович,Павел Климкин,Верховная Рада,Газпром,ЕС,
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