«Не пропетляем»: Украине предсказали сложную зиму

«Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно «Северного потока-2», снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности», — сказал он.