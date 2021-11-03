При условии, что немецкие регуляторы и власти Евросоюза используют все выделенное им время на сертификацию "Северного потока — 2", ввод российского газопровода в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

10 сентября было объявлено о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2", который идет в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран, в том числе Украины и Польши. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 млрд кубометров.

По данным Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии должно до 8 января опубликовать проект решения о сертификации газопровода. Затем этот проект будет передан для рассмотрения в Европейскую комиссию. И этот орган ЕС может затянуть процесс сертификации "Северного потока-2".

"У ЕС есть два месяца, чтобы прийти к заключению. Этот срок может быть продлен еще на два месяца", - подчеркивается в статье.

Только после вынесения решения Европейской комиссией федеральное агентство сможет выдать лицензию. При этом издание уверено, что будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства о необходимости запуска российского газопровода.