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Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" может затянуться

Елена Прошина
1 час назад

При условии, что немецкие регуляторы и власти Евросоюза используют все выделенное им время на сертификацию "Северного потока — 2", ввод российского газопровода в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

10 сентября было объявлено о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2", который идет в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран, в том числе Украины и Польши. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 млрд кубометров.

По данным Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии должно до 8 января опубликовать проект решения о сертификации газопровода. Затем этот проект будет передан для рассмотрения в Европейскую комиссию. И этот орган ЕС может затянуть процесс сертификации "Северного потока-2".

"У ЕС есть два месяца, чтобы прийти к заключению. Этот срок может быть продлен еще на два месяца", - подчеркивается в статье.

Только после вынесения решения Европейской комиссией федеральное агентство сможет выдать лицензию. При этом издание уверено, что будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства о необходимости запуска российского газопровода.

Стоимость газа в Европе в октябре достигла рекордных значений. 13 октября президент России Владимир Путин отметил, что на фоне скачков цен РФ готова обсудить с европейскими партнерами "дополнительные действия" и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Экономика,Видео,Олаф Шольц,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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