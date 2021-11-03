Высокие цены на газ связали с желанием ЕС проучить Россию

Затягивание процесса сертификации «Северного потока-2» наносит ущерб исключительно Европе, которой приходится покупать газ на хабах по космическим ценам. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил экономический обозреватель Александр Данилов. По его словам, российский газопровод выгоден ЕС с экономической точки зрения, но Европа пока настроена на политические игры с Россией.

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По данным агентства Bloomberg, сертификация российского газопровода может затянуться вплоть до 8 мая.

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«Здесь сложная ситуация, которая, по мнению европейских регуляторов, не имеет абсолютно верного решения. Получается, что, с одной стороны, ЕС ждет сертификации «Северного потока-2», потому что по-другому победить энергетический кризис в Евросоюзе просто невозможно. С точки зрения экономики, рентабельности и необходимости ввод в эксплуатацию «СП-2» – лучшее решение для газового рынка Европы», – отметил Данилов.

Но есть и политический аспект. По словам эксперта, затягивание процесса сертификации российской трубы является своего рода способом оказывать давление на РФ. Однако, как отметил Данилов, это «давление» на России никак не отражается. От желания якобы «поставить на место Москву» страдают только европейцы, считает Данилов.

«Европа теряет намного больше, ведь сейчас они живут в условиях энергокризиса и покупают газ по огромной стоимости», – добавил экономист.

Президент России Владимир Путин 27 октября на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала поручил «Газпрому» после заполнения подземных хранилищ газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии. После этого стоимость ноябрьских фьючерсов на газ упала более чем на 3%, с $1068,20 до $1034,73 за 1 тыс. куб. м.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что «Северный поток-2» необходимо незамедлительно ввести в эксплуатацию. Об этом он заявил в интервью газете Bild. По его мнению, это могло бы остановить рост цен на газ на рынке Европы.