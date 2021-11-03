Процесс получения разрешения со стороны германского регулятора на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" может затянуться вплоть до 8 мая. Как в среду отметило агентство Bloomberg, именно столько времени вправе использовать на рассмотрение данного вопроса власти ФРГ и ЕС согласно правовым нормам.

Однако процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться, указывает агентство. Осенью спотовые цены на газ в Европе значительно выросли на фоне возросшего спроса в Азии и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в странах континента. В то же время поставки энергоносителя по "Северному потоку - 2" могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.

Видео дня

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект, несмотря на противодействие со стороны США и части стран ЕС, а также Украины, пишет агентство. Возможный будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства по этому вопросу, предполагает Bloomberg.

Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии, вердикт которой не будет иметь обязательного характера, однако этот орган ЕС может затянуть процесс еще на два месяца, до 8 мая. Только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию, резюмирует Bloomberg.

О проекте

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство ФРГ должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированными заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Сообщение агентства Bloomberg о возможной отсрочке запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) до мая 2022 года является спекуляцией ради цитируемости публикации, рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Энергетик подчеркнул, что 8 мая 2022-го как раз крайняя дата, к которой инстанции должны рассмотреть все документы о сертификации СП-2 и либо дать добро на ввод в эксплуатацию газопровода, либо отказать.

Эксперт добавил, что «Газпрому» могут предоставить все необходимые документы и раньше указанного срока.

Здесь определённая спекуляция со стороны Bloomberg идёт для того, чтобы все его цитировали. По сути, об этом речь и идёт. Немецкий регулятор непосредственно должен был рассмотреть вопрос сертификации СП-2 до 8 января 2022-го — крайний срок. Но техническую часть он рассмотрел уже сейчас и передал своё решение на уровень Еврокомиссии, — заявил Юшков.

Он отметил, что ЕК должна рассмотреть решение немецкого регулятора, если она с чем-то не согласна. Юшков напомнил, что в целом представители ФРГ в вопросе сертификации не подчиняются общеевропейскому регулятору, но члены Евросоюза могут подать в суд на решение Берлина, что затянет процесс сертификации.

Остальным европейцам, конечно, выгодно, чтобы всё это разрешилось как можно быстрее, сам ЕС заинтересован, понимая, что по СП-2 хоть какие-то дополнительные объёмы газа «Газпром» может запустить, и «Газпром» на это намекает, отказываясь бронировать дополнительные мощности прокачки через Украину, используя только контрактные мощности до конца 2024 года. Тем самым говорит, что если хотите дополнительные объёмы — вот пожалуйста запускайте СП-2, — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что энергетический кризис в Европе может подтолкнуть ЕС к как можно более быстрому запуску «Северного потока — 2».

Задержка ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» происходит из-за того, что европейцы расслабились после слов президента России Владимира Путина о том, что страна согласна обеспечить дополнительные поставки газа, объяснил экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что Европе придется изменить свое решение в случае, если объемы дополнительных поставок окажутся незначительными, и ускорить процесс запуска.

По данным Bloomberg, процесс получения разрешения со стороны Германии на использование газопровода «Северный поток-2» грозит затянуться до начала мая 2022 года.

В Европе слушают Грету Тунберг

По словам Коренева, европейцы расслабились после слов Путина и снова начали возлагать слишком большие надежды на зеленую энергетику, которая их уже подвела.

«Сначала, как мы помним, в Европе была массовая паника, но сейчас ситуация наладилась: Россия обещала увеличить поставки сверх оговоренных ранее объемов, после того как наполнит собственные хранилища к 8 ноября. Это спровоцировало резкое падение цен до приемлемых значений, в результате чего европейцы снова затянули свою любимую старую песню о зеленых технологиях. Но, боюсь, им придется об этом забыть в случае, если мы увеличим поставки небольшими объемами, тогда цены снова начнут расти», — считает экономист.

Европа, как отметил Коренев, более склонна слушать шведскую экоактивистку Грету Тунберг, чем голос разума, что может быть чревато повторением еще и так не закончившегося энергетического кризиса.

«Все происходящее выгодно только для политиков, лоббирующих интересы зеленой энергетики, которая не доросла до того уровня, когда на нее можно было бы всерьез полагаться. Пока задумались только французы, развивающие собственную энергодобычу, и турки, попросившие построить две новых атомных электростанции», — заметил Коренев.

Задержку во вводе в эксплуатацию «Северного потока-2», по словам Коренева, вполне можно объяснить и с точки зрения логики: это очень сложная с точки зрения технологии конструкция, работа которой должна быть тщательно отлажена и проверена. Но все же, если подходить к сертификации трубопровода чрезвычайно дотошно, «придираясь к каждой запятой», процесс может затянуться на долгие годы, считает экономист.

«Возникает вопрос: зачем мы согласились на доппоставки, если в итоге сталкиваемся с такой реакцией? На самом деле все очень просто. Для России это деньги. Мы ведь газ не дарим, а продаем, причем по очень хорошей цене. Кроме того, это и политический момент: нашу страну постоянно обвиняют в том, что мы оказываем давление, диктуем условия, но здесь появляется возможность показать, что Россия готова идти навстречу замерзающей Европе. И это станет хорошим козырем, когда нас в очередной раз начнут обвинять», — заключил Коренев.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Bild.

По его словам, такое решение может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — отметил Зедер.

Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение по сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Об оценке министерства сообщает Reuters.

В процессе формирования заключения по газопроводу ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Предположительно, сертификация российского газопровода займет около трех месяцев. После того как регулятор вынесет решение, оно будет направлено на рассмотрение в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.

Свою позицию министерству представила и польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации «Северный поток-2». Она призвала отказать в одобрении трубопровода из-за рисков безопасности поставок газа в ЕС. Той же позиции придерживается и Украина, которая также подала заявку на участие в сертификации «Северного потока-2».

Минэкономики ФРГ не рассматривало вопрос независимости оператора «Северного потока-2» от поставщика газа. Ранее в октябре группа членов Европарламента попросила Еврокомиссию рассмотреть меры против «Газпрома» и не одобрять введение в эксплуатацию российского трубопровода. Законодатели отметили, что оператор не является независимым от поставщика газа, как того требует Газовая директива Евросоюза.

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе, свидетельствуют данные Regional Booking Platform.

Так, цена возросла более чем на 4%. Стоимость газа, по данным лондонской биржи ICE, составила $814 за тысячу кубометров. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на кварталы с первого по третий 2022 года, однако предложение оказалось ненужным. Также «Газпром» не стал бронировать транзит через Польшу.

1 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит российского природного газа через территорию Украины с 1 ноября сократился на треть по сравнению с 1 октября и достиг 57 млн куб. м в сутки. Согласно его прогнозу, к концу весны «Газпром» недопоставит в Европу 5 млрд куб. м.

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу в полном объеме после восьмого ноября, когда будут заполнены ее собственные хранилища. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. И ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал Песков на брифинге во вторник.

Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин говорил именно об этом 27 октября на совещании по развитию ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

Запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке, считает вице-премьер России Александр Новак, об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока – 2», – это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», – прокомментировал он влияние ввода «Северного потока – 2» на стабилизацию ситуации на газовых рынках, передает РИА «Новости».