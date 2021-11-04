Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В России задумали бороться с суррогатным алкоголем

Lenta.ru
1 час назад

Рынок розничной торговли алкоголем в России задумали изменить. В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге рассмотрят пакет мер, которые могут упростить доступ мелких и сельских торговцев к лицензии на продажу спиртного. Авторы проекта надеются, что таким образом получится бороться с суррогатным алкоголем, пишут «Известия».

В России нашли способ бороться с суррогатным алкоголем
Фото: UnsplashUnsplash

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев рассказал, что по поручению вице-премьера России Дмитрия Григоренко организация разработала пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя. Он считает, что с нелегальным оборотом алкоголя нужно бороться экономическими способами.

Известно, что Минфин уже поддержал инициативу. Если проект Совфеда и бизнес-сообщества одобрит правительство, то число торговцев суррогатным алкоголем значительно снизится.

В рамках инициативы ведомства предлагают не только упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем, но и уменьшить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, а также отменить ограничения по площади. Кроме того, проект включает разрешение приобретения лицензии индивидуальными предпринимателями.

«У нас 630 тысяч продовольственных магазинов, из них только 217 тысяч имеют лицензии. 71 тысяча населенных пунктов не имеют магазинов с лицензиями. Это на 100 процентов нелегальная торговля алкоголем», — подчеркнул Косарев.

Ранее сообщалось, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Свердловской области увеличилось до 35. В минувшие выходные четыре человека скончались в Екатеринбурге. Причина — отравление метиловым спиртом.
Экономика,Игорь Косарев,Минэкономразвития,Минпромторг,Совет Федерации,Минфин,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители