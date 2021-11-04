В России нашли способ бороться с суррогатным алкоголем

Рынок розничной торговли алкоголем в России задумали изменить. В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге рассмотрят пакет мер, которые могут упростить доступ мелких и сельских торговцев к лицензии на продажу спиртного. Авторы проекта надеются, что таким образом получится бороться с суррогатным алкоголем, пишут «Известия».

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Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев рассказал, что по поручению вице-премьера России Дмитрия Григоренко организация разработала пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя. Он считает, что с нелегальным оборотом алкоголя нужно бороться экономическими способами.

Известно, что Минфин уже поддержал инициативу. Если проект Совфеда и бизнес-сообщества одобрит правительство, то число торговцев суррогатным алкоголем значительно снизится.

В рамках инициативы ведомства предлагают не только упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем, но и уменьшить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, а также отменить ограничения по площади. Кроме того, проект включает разрешение приобретения лицензии индивидуальными предпринимателями.

«У нас 630 тысяч продовольственных магазинов, из них только 217 тысяч имеют лицензии. 71 тысяча населенных пунктов не имеют магазинов с лицензиями. Это на 100 процентов нелегальная торговля алкоголем», — подчеркнул Косарев.